Maria Victória apresenta ações para reduzir desigualdades

Parlamentar participou do evento que reúne lideranças na sede da ONU em Genebra (Suíça)

A deputada estadual Maria Victória (PP) apresentou, nesta terça-feira (28), na Cúpula Mundial da Família, as ações executadas pelo Governo do Paraná e pela Prefeitura de Curitiba para promover o desenvolvimento sustentável e reduzir as desigualdades.

A parlamentar participou de um dos painéis do evento que reúne lideranças de diversos países, na sede da Organização Nações Unidas (ONU) em Genebra, Suíça.

A paranaense detalhou uma série de investimentos e programas que vem sendo realizados nas gestões do prefeito Rafael Greca e do governador Carlos Massa Ratinho Jr para implementar a Agenda 2030 e os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU.

“Agradeço ao prefeito Greca e ao governador Ratinho Júnior a confiança para apresentar o que estamos fazendo no Paraná e em Curitiba. Nós avançamos muito nos últimos anos, mas temos muito a aprender. Viemos aqui para compartilhar conhecimento e levar os bons exemplos para melhorar a qualidade de vida e reduzir as desigualdades no Paraná e no Brasil”, disse.

CURITIBA – Maria Victoria afirmou que a prefeitura de Curitiba executa uma série de iniciativas alinhadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável. “Isso vem tornando a cidade mais igualitária inteligente e humana. Curitiba é considerada a capital mais sustentável e a cidade mais inteligente do Brasil”, pontuou.

A deputada apresentou na Cúpula Mundial da Família o aplicativo Saúde Já; os investimentos na regularização da Caximba; a Muralha Digita, que combina ação policial e tecnologia da informação; o programa de Agricultura Urbana com a Fazenda Urbana e as hortas comunitárias; as ações de segurança alimentar e o Vale do Pinhão com as iniciativas para promover o empreendedorismo, inovação e as startups.

GOVERNO – A deputada também explicou que o Governo do Estado estimula as prefeituras paranaenses a adotar práticas sustentáveis e possui ferramentas de acompanhamento as políticas ligadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável. “Uma medida de governança que permite planejar a execução e medir a eficiência das ações”, destacou.

Entre as iniciativas realizadas pelo Governo do Paraná, Maria Victoria apresentou os programas Compra Direta que adquire alimentos da agricultura familiar e repassa a instituições e entidades; Ganhando o Mundo de intercâmbio para estudantes da rede pública; Inclusão de crianças e jovens com deficiência nas escolas públicas; Água no Campo para facilitar o acesso à água além de uma série de ações relacionadas à regularização fundiária, transferência de renda e de prevenção de mortalidade maternas.

A Cúpula Mundial da Família é organizada pela Organização Mundial da Família (OMF) em parceria com o Instituto das Nações Unidas para Treinamento e Pesquisa (UNITAR) da ONU.