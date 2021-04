Mais recursos para Conselheiro

Cobra recebeu prefeito Alex Sandro na Alep

O prefeito de Conselheiro Mairinck, Alex Sandro Pereira, esteve com Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, nesta terça-feira (27), na Assembleia Legislativa.

O deputado aproveitou para anunciar ao prefeito que destinará ao município recursos, através de emenda parlamentar, para a aquisição de um caminhão pipa e de equipamentos que servirão para ajudar na coleta seletiva de Conselheiro Mairinck .

“No começo desse ano, estive com o prefeito Alex Sandro Pereira em um encontro com o secretário estadual de Agricultura de Abastecimento, Norberto Ortigara, quando conseguimos recursos do Governo do Estado para o calçamento com pedras irregulares no trecho da Vila São Pedro até a Vila Rural. Projeto já aprovado e que será iniciado em breve”, lembrou o deputado Cobra Repórter.