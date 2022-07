Canziani é uma das Cabeças do Brasil no Congresso Nacional

Levantamento anual avalia atuação dos 513 deputados federais e 81 senadores

A deputada federal Luísa Canziani (foto), do PSD, está entre as cem parlamentares mais influentes do Congresso Nacional pelo segundo ano consecutivo. A mais jovem da atual legislatura é uma das sete parlamentares do Paraná incluídas na 29ª edição da lista dos “Cabeças do Congresso” e a única do Estado exercendo o seu primeiro mandato.

A relação foi divulgada pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap). Esse levantamento é anual e avalia a atuação dos 513 deputados federais e dos 81 senadores. Nesse mesmo levantamento, Luísa Canziani também está entre as mulheres mais influentes do Congresso Nacional, juntamente com outras 16 parlamentares; no total são 87 deputadas federais e 13 senadoras.

A deputada paranaense é vice-líder do PSD na Câmara e, nesse último ano, teve sua atuação destacada devido à relatoria de importantes projetos, como a “Lei Amália Barros”, que garante aos monoculares os mesmos direitos das pessoas com deficiência; o Marco Legal da Inteligência Artificial; e a educação domiciliar.

Luísa é presidente da Frente Digital e membro das comissões de Educação, de Ciência e Tecnologia e dos Direitos das Pessoas com Deficiência.

O objetivo da lista é fornecer aos movimentos sociais uma radiografia dos principais interlocutores – partidários, profissionais, ideológicos ou de grupos políticos – no Congresso Nacional. Para traçar a pesquisa, o Diap identificou e classificou os parlamentares em cinco categorias: debatedores, articuladores/organizadores; formuladores; negociadores; e formadores de opinião.

O Diap foi fundado em 1983 e promove pesquisas de opinião, mapeia atores-chave do processo decisório parlamentar, entre outras atividades. É constituído por cerca de 900 entidades sindicais de trabalhadores de todos os estados do País.