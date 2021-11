Luísa e Alex Canziani migram para o PSD

Neste sábado (06) acontecerá grande ato de filiação em Cambé

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e o governador do Paraná, Ratinho Jr., estarão em Cambé neste sábado para comandar um grande ato de filiação ao partido. Seis dos oito prefeitos do Estado, atualmente filiados ao PTB, vão migrar para o PSD, puxados pela deputada federal Luísa Canziani (PTB-PR) e seu pai, Alex Canziani, secretário de Governo de Londrina.

O evento está marcado para este sábado (dia 6/11), às 10 horas, no Village Centro de Eventos, em Cambé e também contará com a presença do líder do PSD na Câmara dos Deputados, Antônio Brito, deputados federais e estaduais, secretários de Estado, prefeitos, vereadores e lideranças. Na ocasião, mais de cem lideranças de todo o Estado deverão confirmar a troca de sigla.

A troca de partido de Luísa e Alex Canziani foi anunciada em agosto, durante encontro com o governador em Curitiba. Alex, que foi deputado federal por cinco mandatos consecutivos, estava sem partido desde o final de abril, quando deixou o PTB após 38 anos de atuação. Já Luísa aguarda a decisão de uma ação impetrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), onde solicita a desfiliação do PTB. Com a filiação de Luísa, o PSD terá a maior bancada do Paraná de deputados federais com quatro representantes; na Assembleia Legislativa são 8 deputados, o segundo maior número.

O PSD é atualmente um dos maiores partidos do Estado e, em 2020, conquistou 128 prefeituras, antes eram 28. A sigla foi também a que mais elegeu vereadores, com 656 eleitos, um crescimento de 389 cadeiras em relação às eleições de 2016. Além das candidaturas próprias, o partido também compôs chapas que, somadas, resultam na presença do PSD em 245 prefeituras de todo o Estado, o que representa 61,4% do total. A sigla ainda foi vitoriosa em oito das dez maiores cidades do Paraná. Ao todo, o partido conquistou 1.076.877 votos, 270 mil a mais do que o segundo colocado, o DEM.