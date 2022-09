Lideranças do Vale do Ivaí fecham com Beto

Durante encontro no Country Club de Ivaiporã

Mais de 600 pessoas foram na noite de sábado (24) ao Country Club de Ivaiporã para ouvir e prestar apoio ao secretário da Vacina, Beto Preto (PSD). No encontro, lideranças políticas, empresariais e comunitárias afirmaram que estão fechados com Beto Preto (fotos).

Em seu discurso, Beto Preto reafirmou seu compromisso em trabalhar em Brasília pela melhoria da saúde pública, fazendo a defesa do SUS e buscando mais recursos para o orçamento do Ministério da Saúde. “Temos que garantir a saúde de qualidade para os paranaenses e melhorar o SUS, que mostrou a sua força durante a pandemia da Covid-19”, afirmou.

No evento, Beto Preto recebeu o apoio do diretor do Jornal Paraná Centro e ex-prefeito de Ivaiporã , Miguel Amaral, e dos ex-prefeitos Fabio Hidek, Ivens Simão e Adilson Adalino , além do presidente da Funeas, Marcello Machado, da vereadora de Ivaiporã, Josiane Disner, e do vereador Sabão. A secretária de Saúde de Jardim Alegre, Silvia Bovo Tsechuk, e a diretora do Hospital Regional, Danielle Lúcio, também estão comprometidas.

“É uma alegria receber apoio das lideranças e moradores do Vale do Ivaí. Em especial nesta reta final. Esses encontros mostram a força da nossa candidatura e a certeza de que as nossas propostas são aceitas pelos eleitores”, disse Beto Preto. “Meu compromisso é com a saúde, mas também na luta pelo desenvolvimento dos municípios paranaenses, buscando mais recursos para fortalecer as cidades do Paraná”, destacou.