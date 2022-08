Lideranças destacam trabalho de Romanelli

Encontro consolidou suporte em Congonhinhas

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) reuniu as lideranças de Congonhinhas – entre elas, os ex-prefeitos Luiz Henrique Pereira Cursino, o Rick Taubaté, Valdinei Aparecido de Oliveira, o Nenê do Vaz – que destacaram o trabalho e o compromisso do parlamentar com o Norte Pioneiro.

“Meu compromisso é com o povo, para propor ações que melhorem a vida das pessoas. Sempre lutei e continuarei a luta para que Congonhinhas seja sempre pujante e progressista”, disse o Primeiro secretário da Assembleia Legislativa.

O ex-prefeito Nenê do Vaz aponta que neste ano, foi entregue a Arena Meu Campinho, investimento de R$ 370 mil, que já está em uso pela comunidade. Além disso, outros R$ 120 mil estão garantidos para a compra de uma plantadeira.

Nenê do Vaz destaca ainda que, desde 2017 até o início deste ano foram destinados mais de R$ 24 milhões em recursos, equipamentos e obras para Congonhinhas. “Eu e o Rick Taubaté, assim como o deputado Romanelli, temos compromisso com cada morador de Congonhinhas. Por isso, estamos unidos na construção de um projeto de desenvolvimento para atender a todos, indistintamente, com mais investimentos. Juntos, vamos aumentar a representatividade de Congonhinhas em Curitiba, com apoio do deputado Romanelli”, confirma o ex-prefeito.

Investimentos — Em Congonhinhas, em parceria com o deputado Romanelli, foram investidos R$ 24 milhões nos últimos anos. Em 2021, a cidade recebeu um caminhão caçamba do programa Paraná Mais Cidades, no valor de R$ 340 mil. Já entre 2017 e 2020, durante a gestão do ex-prefeito Nenê do Vaz, foram inúmeras melhorias e recursos.

Além da Arena Meu Campinho, entregue este ano, Congonhinhas recebeu R$ 19 milhões para a implantação de rede de esgoto durante o governo de Nenê do Vaz. Outros R$ 100 mil foram utilizados na compra de dois veículos, um deles para a educação, que também recebeu um micro-ônibus no valor de R$ 250 mil.

Foram liberados ainda mais de R$ 1 milhão para a compra de três vans e três ambulâncias para a Saúde, além de um ônibus no valor de R$ 503 mil e um caminhão compactador de lixo, de R$ 309 mil. Outros R$ 2 milhões foram investidos em obra de pavimentação e recape asfáltico de várias ruas e dois poços artesianos, que acabaram com a falta de água da comunidade.

“São inúmeras obras realizadas e muitos equipamentos distribuídos. Congonhinhas é um dos municípios onde estou sempre presente, conheço as necessidades da comunidade e sei dos desafios dos vereadores e do prefeito. E nada vai mudar nosso compromisso”, sublinhou.