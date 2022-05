Alexandre Curi lança pré-campanha para chegar ao 7º mandato

Durante aprazível encontro político em Santo Antônio da Platina

O deputado estadual Alexandre Curi (PSD) , de 43 anos, fez visita de cortesia ao Npdiario neste final de semana, em Santo Antônio da Platina.

Ele conquistou vaga na Assembleia Legislativa em primeiro lugar três vezes e, em segundo, por duas ocasiões. Casado, tem três filhos.

Estava acompanhado dos prefeitos de Ibaiti, Dr. Antonely Carvalho, de Tomazina, Flávio Zanrosso, de Jaboti, Régis William Siqueira Rodrigues, de Barra do Jacaré, Edimar de Freitas Alboneti (Edão), de São José da Boa Vista, José Lázaro Ferraz, e Ione Abib, de Andirá, do vice-prefeito ibaitiense, Ulisses Mingote, do presidente da câmara de vereadores de Santo Antônio da Platina, José Jaime Mineiro, e do médico platinense Júlio Arruda, além de assessores.

Alexandre Curi participa da política estadual desde os 16 anos, quando iniciou sua atuação como assessor particular de seu avô, deputado Aníbal Khury, presidente da Alep.

Com a morte dele, Alexandre lançou-se na vida pública com apenas 21 anos, concorrendo nas eleições de 2000 a uma vaga na Câmara Municipal de Curitiba. Foi eleito o vereador mais jovem da capital com 11.777 votos.

FOTOS: PAULO RIBEIRO