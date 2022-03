Kassab e Ratinho destacam líderes que entraram no PSD

Partido está crescendo em todo o país



O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e o governador Ratinho Junior afirmaram nesta sexta-feira, 25, que o partido está mais fortalecido no Paraná. Eles destacaram que as filiações dos deputados estaduais Luiz Cláudio Romanelli, Ademar Traiano, Alexandre Curi, Artagão Junior, Tiago Amaral e Jonas Guimarães ampliam o protagonismo da legenda e contribuem para a efetivação de políticas públicas.

Para Kassab, a filiação dos deputados é reflexo do bom trabalho do governador Ratinho Junior que, segundo ele, é um dos mais bem avaliados do Brasil pelo trabalho que realiza no Paraná. “O partido sente o reflexo deste bom trabalho ampliando seus quadros”, afirmou. “O partido recebe hoje lideranças muito importantes”, pontuou.

Ratinho Junior disse que a chegada dos novos deputados contribui para o avanço das mudanças implantadas no Estado, que foram iniciadas há três anos. Ele elogiou o trabalho da Assembleia Legislativa, ressaltando que os novos filiados ao PSD já integravam a bancada do governo no legislativo. “Ganhamos um reforço político importante, que demonstra que estamos no caminho certo. São políticos consolidados, que entendem que o trabalho que estamos fazendo está mudando o Estado”, afirmou.

Na avaliação do governador, o bom momento vivido pelo Paraná é resultado do que chama de pacificação política do Estado. Ele disse que isso permitiu diversos avanços na gestão, citando a maior redução da máquina pública do Brasil, o fim das mordomias, reforma da previdência, o planejamento de longo prazo, atração de investimentos e os projetos sociais realizados pela administração.

Social-democrata – O deputado Romanelli afirmou que os deputados que se filiaram ao PSD acreditam na liderança de Ratinho Junior e na sua capacidade de dialogar com os diversos setores da sociedade. “Construir diálogos é fundamental para fazer avançar toda a sociedade paranaense”, considerou. “Política só vale a pena se for para melhorar a vida das pessoas”.

O deputado comentou ainda sobre suas posições ideológicas e a mudança de legenda. “Os da direita dizem que sou de esquerda. Os de esquerda entendem que sou de direita. No PSD eu posso dizer o que realmente sou. Sou um social democrata. Tenho posições firmes sobre o combate a desigualdade social, inclusão social e defendo uma mudança de paradigmas para que todos tenham lugar na sociedade”.