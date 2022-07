Juiz federal Rogério Cangussu é Cidadão Honorário platinense

Responsável por impedir cobranças ilegais de pedágio

O juiz federal Rogério Cangussu Dantas Cachichi, que determinou as concessionárias de pedágio a cumprir a lei e os contratos, proibindo cobranças ilegais, é o mais novo cidadão honorário de Santo Antônio da Platina. A entrega foi na última sexta-feira (1º de julho) na Câmara de Vereadores.

Este é o segundo reconhecimento a Rogério Cangussu por municípios da região – ele já é cidadão honorário de Jacarezinho. A homenagem ao magistrado contou com a participação do deputado federal Pedro Lupion (PP), do presidente da Associação de Bares e Casas Noturnas (Abrabar), Fábio Aguayo, do prefeito Professor Zezão (Podemos) e lideranças políticas da região.

O juiz federal concedeu, a partir de 2018, liminares determinando às concessionárias do pedágio executar das obras previstas em contrato no Norte Pioneiro. Na cruzada contra as pedageiras, Rogério Cangussu ainda impediu que a cobrança ilegal de pedágio na região, lembra o vereadorJosé Mineiro Silva (União Brasil), presidente da Câmara e autor da proposta.

“Ao longo de todos estes anos, o juiz Cangussu conquistou o respeito de todos, especialmente por obrigar o pedágio a cumprir as obras previstas no cronograma”, ressaltou Fábio Aguayo, presidente da Abrabar. “Em função disto tudo, ele é reconhecido por todas as comunidades do Norte Pioneiro”, completou.