Krüger: “Participação política deve integrar mais cultura do país”

“Domingo deve ser um dia cívico e o eleitor dará uma grande contribuição ao país”

O número de candidatos que disputam as eleições no Paraná em 2022 cresceu a exemplo dos últimos anos. Ao todo, 1.576 candidatos pediram registro de candidatura para os cargos de governador, vice-governador, senador, deputados federal e estadual e 1º e 2º suplentes de senador.

Dentre os cargos, a demanda que mais cresceu foi para deputado federal, cujo aumento foi de 123,32% entre 2006 e 2022, seguida pela disputa para a Assembleia Legislativa do Estado, com crescimento de 54,75% nos últimos 16 anos.

Os números do Sistema Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram ainda que das 1.576 candidaturas, 525 são de mulheres (33%) e 1.051 homens (67%).

Dentre os candidatos a deputados federal pelo Paraná está o engenheiro Joel Krüger (Republicanos) para quem este domingo (02) deve ser compreendido como “um dia cívico, em que o eleitor, ao exercer o seu direito e o seu dever de votar, também, dá uma grande contribuição ao país”. Ele destacou que o voto é o primeiro passo no exercício da cidadania, ao argumentar que “a participação política precisa fazer parte da cultura do povo brasileiro, o que é fundamental para o fortalecimento da nossa democracia”.

Perfil dos eleitores – Nestas eleições, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE/PR) estão aptos a votar 8.475.632 eleitores, um crescimento de 6% em comparação a 2018 quando o número era 7.971.087 com o título eleitoral em dia. Este ano, somente em Curitiba são 1.413.413. Ao todo, serão 4.768 locais de votação em todo estado.

Quanto ao gênero, mais uma vez, as mulheres representam a maioria do eleitorado paranaense, com 53%, portanto, 4.457.137 eleitoras. Já os homens são 47%, ou seja, 4.018.339 eleitores.

Em termos de faixa etária, a maioria do eleitorado paranaense é formada por homens e mulheres entre 45 e 59 anos, num total de 2.195.148 pessoas. A média de idade do eleitor do Paraná é de 44 anos. Os eleitores com 60 anos ou mais representam a segunda maior faixa etária com 1.820.618 pessoas. Em seguida, estão as pessoas entre 25 e 34 anos que chegam a 1.698.243. Os eleitores entre 35 e 44 anos somam 1.661.418. Por último, estão os jovens, que têm entre 16 a 24 anos, e totalizam 1.100.160 de eleitores.

Já em relação ao grau de instrução, a maioria dos eleitores paranaenses declara ter o ensino médio completo 2.365.378 e o ensino médio incompleto 1.160.244. Em seguida estão os que dizem ter o curso fundamental incompleto 1.947.766 e o fundamental completo 633.486. Completaram o curso superior 1.195.646 e não concluíram 607.026. Outras informações neste item somam 565.598 eleitores. Em relação à situação civil, o , o Paraná tem 48% do eleitorado de pessoas solteiras e 42% de casadas.