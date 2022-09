Joel Krüger quer políticas públicas mais inclusivas

Principalmente para as pessoas com deficiência

O Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) divulgou na manhã desta quarta-feira, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, a pesquisa: “Pessoas com Deficiência e as Desigualdades Sociais no Brasil.

O estudo apresenta os diversos perfis das pessoas com deficiência em todo país levando em conta informações como gênero, idade, raça, grau de instrução, dentre outros aspectos que retratam o perfil do cidadão com deficiência, bem como o acesso desse segmento às políticas públicas.

De acordo com o estudo, as pessoas com deficiência estão menos presente no mercado de trabalho, onde são menos remuneradas, além de ter menos acesso às políticas públicas. A desigualdade nesse segmento atinge, principalmente, as pessoas mais pobres, dentre elas, as mulheres. A principal fonte do estudo é a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2019.

Na avaliação do engenheiro Joel Krüger, candidato a deputado federal pelo Republicanos, “o estudo do IBGE só reforça a necessidade de fazermos deste Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência uma oportunidade de reflexão sobre urgência de uma reformulação nas políticas públicas para esse importante segmento da nossa população, que somente no Paraná chega a 2,2 milhões de cidadãos”.

Joel reconhece que o Paraná é referência nacional em termos de iniciativas públicas para as pessoas com deficiência, mas argumenta que “ainda é necessário fazer muitos mais para que os paranaenses com deficiência tenham seus direitos fundamentais assegurados, principalmente, quando se trata do acesso ao emprego, à saúde, à educação e à moradia, dentre tantas outras garantias constitucionais”.

Ele disse ainda estar certo “que a legislação e os programas governamentais precisam de um olhar mais inclusivo, que também garanta às pessoas com deficiência o acesso às novas tecnologias e aos espaços e equipamentos públicos”. Neste sentido, ele defendeu a ampliação dos investimentos que resultem no aumento da autonomia e da mobilidade das pessoas com deficiência.

Mais inclusão para os autistas

Dentre as demandas desse segmento, Joel disse estar mobilizado para lutar pelos direitos da pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O Paraná ainda não tem números oficiais de autistas, mas segundo levantamento da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho do Estado do Paraná, responsável pela emissão das carteirinhas de identificação dos autistas, hoje já chega a 4,5 mil cadastrados.

Ao defender novas diretrizes para a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, cujo projeto está em discussão na Assembleia Legislativa, Joel argumenta ser fundamental que os órgãos públicos priorizem e ampliem o atendimento dos autistas paranaenses, com programas destinados, inclusive, aos seus familiares.