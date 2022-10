IPEC justifica “erro de digitação”

Pesquisa falsa influenciou eleição para o Senado no Paraná

O deputado federal Paulo Martins (PL-PR) voltou a se manifestar nesta terça-feira (4), sobre a pesquisa IPEC, divulgada pela RPC , afiliada da Rede Globo, na véspera da eleição. Candidato ao senado, com o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL) e do governador reeleito Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), Martins falou diretamente ao IPEC: “ Vocês são golpistas. Vocês excluíram praticamente um candidato, da expectativa de poder, para induzir o voto em outro. Fala-se tanto em golpe, em preservação da democracia. O que vocês fizeram foi um golpe”.

A declaração de Martins veio depois que o Instituto IPEC, antigo Ibope, justificou a discrepância de seus dados com o que foi apurado nas urnas como um erro de digitação. Em nota divulgada em telejornal da RPC, o IPEC declarou que, por um erro, trocou a data do período da pesquisa. Em vez de dizer que o levantamento havia sido feito entre 28 e 30 de setembro, divulgou que tinha sido de 29 de setembro a 1 de outubro.

De acordo com a “pesquisa”, Álvaro dias tinha 41%, Sérgio Moro 35%, e Paulo Martins apenas 14%. Nas urnas, o que se viu foi Sérgio Moro (União Brasil), com 33,82 % dos votos, seguido por Paulo Martins (PL), com 29,12% e Álvaro Dias (Podemos), com 23,94%.

Em um vídeo postado no twitter, Paulo Martins deixou claro que Sérgio Moro, que foi eleito, não tem nada a ver com isso, e o parabenizou. Mas, destacou que, com os números tão ruins apresentados na pesquisa, em horário nobre, às vésperas da eleição, quem queria uma renovação no Senado, migrou para Sérgio Moro, no chamado “voto útil”.

Falando novamente para o IPEC, Martins reforçou: “Não foi a primeira vez. As pesquisas anteriores já apontavam distorção e vocês fizeram de forma deliberada. Resultados completamente discrepantes com todo outro tipo de monitoramento, com intenção de induzir o eleitor”.

Por fim, o deputado federal deixou claro que já trabalha para acabar definitivamente com esse tipo de situação. “Isso não vai ficar impune, o Congresso vai reagir e a sociedade vai reagir. Vocês não têm mais credibilidade. Vocês são mentirosos. Foram levianos e irresponsáveis com esse tipo de comportamento no estado do Paraná”.

Alguns deputados federais já articulam uma CPI das pesquisas. É o caso de Filipe Barros (PL- PR), Carlos Jordy (PL-RJ) e Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que postaram em suas redes sociais que começaram a articulação para coletar assinaturas . Ricardo Barros (PP-PR) também anunciou que trabalha em um projeto para criminalizar os erros de pesquisas. “É preciso acabar com essa falcatrua de uma vez por todas. Eu fui muito prejudicado, mas quem perde, efetivamente com essas pesquisas criminosas é a democracia”, afirma Paulo Martins.