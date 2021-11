Prefeitura inicia CastraPet em Santo Antônio da Platina

Mais de 480 animais serão castrados na cidade pelo programa de castração gratuita de cães e gatos

Teve início nesta sexta-feira, 12, em Santo Antônio da Platina a castração gratuita de cães e gatos através do Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos (CastraPet).

Mais de 480 animais serão castrados no município através do programa, que visa o controle populacional de cães e gatos e prevenção de zoonoses.

A abertura do programa realizada no Tiro de Guerra, onde foi feita a triagem dos bichos e estão instaladas as clínicas móveis, instaladas em ônibus onde estão sendo realizadas as cirurgias. As castrações seguem até domingo, dia 14.

As cirurgias são gratuitas e além da castração, os animais são microchipados para identificação e os donos também recebem a medicação para o pós operatório.

O cadastro dos animais que serão castrados foi realizado durante o mês de outubro em todo o município.“ Um programa dessa extensão é de muita importância para saúde pública do município, pois a castração evita o desenvolvimento de muitas doenças nos animais e também nas pessoas. Esperamos que esse projeto volte acontecer anualmente, pois beneficia muito a população”, disse a secretária municipal de Saúde Gislaine Galvão.

O CastraPet é executado pelo Instituto Água e Terra (IAT), com recursos da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest) e em Santo Antônio da Platina foi viabilizado pelo deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli. “

Agradecemos o nosso deputado Romanelli pela sensibilidade de nos ajudar com um programa tão importante para saúde pública”, declarou o prefeito José da Silva Coelho Neto durante a abertura do programa.

Participaram da abertura também o chefe regional do IAT Marcos Antônio Pinto, a veterinária da Sedest, Girlene Jacob, Flávio Biancard, representante do secretário da Sedest e idealizador do programa Márcio Nunes, a representante da ONG platinense Mundo Cão Joana Bertolini, o sargento do Tiro de Guerra Edevilson Buthencourte, a vereadora Mirian Montanheiro e secretários da administração municipal.