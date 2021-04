Morre deputado; suplente assume

Tinha 72 anos e deixou dois filhos, Filipe e Heloisa. A esposa dele, Leonice, morreu em março do ano passado.

Delegado de carreira, concursado em 1994, Recalcatti atuou durante 24 anos em diversos municípios do Paraná, como União da Vitória e Araucária, e em delegacias de Curitiba. Entre elas, as de Furtos e Roubos e de Homicídios.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior decretou luto oficial de três dias e lamentou o falecimento. O primeiro secretário da Alep, deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB), também lastimou a perda do colega.

Com a morte, quem assume a cadeira dele na Alep é Ademir Bier (PSD). Ele é o 3º suplente da chapa PSD/PSC de 2018, já foi deputado estadual por quatro mandatos desde 1998 e 2017.

Gaúcho de Erechim, Ademir Bier veio ainda muito jovem com sua família para Curitiba. Foi filiado ao PMDB, onde militou por quase três décadas. Em 2018, se filiou ao PSD a convite do governador. Entre os cargos públicos, Bier também foi prefeito da cidade de Marechal Cândido Rondon. Assumiu a vice- presidência da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (AMOP) e, a convite do então governador Roberto Requião, tornou-se diretor administrativo e financeiro da Ferroeste. Atualmente, era diretor de Obras da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar).