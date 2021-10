Ibaitiense Vani Fadel é homenageada na Assembleia

Assembleia entrega título de Cidadã Benemérita do Paraná à presidente da Rede de Combate ao Câncer em Ponta Grossa

Como parte das ações do Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama e de colo de útero, na segunda-feira (18), a deputada Mabel Canto (PSC) entrega o título de Cidadã Benemérita do Paraná a Vani Quadros Fadel, presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, regional de Ponta Grossa. A entrega da honraria aconteceu às 14h30, desta segunda-feira (18), em razão do trabalho realizado por Vani à frente da Rede e em prol à conscientização das pessoas na prevenção ao câncer.

Vani Quadros Fadel, que recentemente foi reeleita presidente da Rede, nasceu em Ibaiti, onde foi professora de Língua Portuguesa e Francesa e de Desenho, por muitos anos, sempre na rede pública de ensino. Em 1975, quando se mudou para Ponta Grossa, continuou lecionando por mais cinco anos.

Em 1982, foi convidada por uma amiga para trabalhar como voluntária na Rede Feminina de Combate ao Câncer do município dos Campos Gerais. Em uma reunião do grupo, que contava com apenas sete voluntárias, sentiu que poderia ser útil naquele momento de total carência de recursos na instituição.

Abraçou a causa com o papel de educar, prevenir e auxiliar os portadores de neoplasias, especialmente as crianças. Assim, passou a visitar os doentes, promover ações e fazer palestras em escolas, creches, clubes de mães, empresas, faculdades, indústrias e hospitais para levar orientação sobre a importância da prevenção do câncer. Com isso, promoveu uma ampliação nos horizontes da Rede.

E lá se vão 37 anos como presidente da instituição, que, graças a este trabalho, ao lado das voluntárias, tornou-se independente da Rede Feminina de Curitiba. Atualmente, possui imóveis, como a Casa de Apoio Zaclis Hilgenberg de Miranda, onde fica a sede da entidade, atendendo a 200 pacientes carentes em tratamento oncológico de toda a região de Ponta Grossa. Além disso, mantém consultórios com atendimento ginecológico, psicológico, odontológico e de fisioterapia, com 60 profissionais voluntárias.

A partir de 2005, passaram a funcionar dois bazares permanentes para venda de produtos, com o objetivo de arrecadar recursos para a instituição. No mesmo ano, a entidade foi a campeã de vendas em uma ação proposta pela rede de fast food MC Donalds, competindo com outras 66 instituições de todo o Brasil. “Poderia citar muitos outros feitos da senhora Vani, que recebeu, em 2004 o título de Mulher Cidadã de Ponta Grossa, além da Comenda Duque de Caxias, pela Ordem Maçônica Grande Oriente do Brasil-Paraná e Honra ao Mérito do Rotary Clube de Ponta Grossa, entre outros por tantos serviços prestados ao nosso município. Este título será mais um importante reconhecimento pelo trabalho ao longo de mais de três décadas”, diz a deputada Mabel Canto.