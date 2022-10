Hospital muda realidade do NP

Mais aquisições de mobiliário e equipamentos

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) enalteceu nesta quinta-feira, 29, a importância do Hospital Regional de Cornélio Procópio para mudar a realidade do atendimento médico-hospitalar na região. “Tudo ali está muito bem pensado e estruturado”, afirmou. “É uma transformação nos serviços públicos de saúde na nossa região”, disse o parlamentar em entrevista para o apresentador Gildo Alves, da Rádio FM 104.

Para Romanelli, a unidade hospitalar, batizada de Pioneiro Amin Hannouche, vai garantir que a população seja atendida no momento que precisa. Ele pontua que, com a conclusão das obras, está em curso a aquisição de mobiliário e equipamentos. “São R$ 20 milhões para a compra de todo o enxoval do hospital, que pode começar a operar no início de 2023”, observou. “Temos que atender o povo. É para isso que foi construído”.

O deputado explicou ainda que o Hospital Regional de Cornélio Procópio deverá ser referência em ortopedia. De acordo com ele, esta especialidade foi proposta pela Secretaria de Estado da Saúde, dentro de seu planejamento de regionalização dos atendimentos. “A especialidade de ortopedia é um grande desafio que temos na região e o hospital pode resolver problemas históricos”, entende Romanelli.

Reforço – Na avaliação de Romanelli, o novo Hospital Regional vai fortalecer toda a estrutura de saúde da região do Norte Pioneiro. Ele cita outros investimentos na expansão da rede, como as 10 UTIs do Hospital Regional de Santo Antonio da Platina, e o reforço nas Santas Casas de Jacarezinho, Bandeirantes e Cornélio Procópio, além dos hospitais de Carlópolis e Ribeirão Claro.

“Estamos estruturando grandes instituições hospitalares. Acredito que podemos atender 80% da demanda por especialidades médicas”, observa. “É uma grande conquista dos moradores”, acrescenta, lembrando que a ampliação do atendimento é resultado da boa parceria com o governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) e com os prefeitos.

Política – Romanelli fez um alerta na entrevista sobre a questão política. “Estamos vivendo uma época, neste período eleitoral, em que as pessoas do bem, que trabalham, são confundidas com os malandros que só aparecem a cada quatro anos para fazer críticas”, afirmou. “Num País com tantas obras abandonadas, o Hospital Regional é exemplo da boa aplicação do dinheiro público”.