Homenagem à Ricardo Barros inicia ano eleitoral no Paraná

Recebeu placa de agradecimento pelo trabalho prestado durante mandatos na Câmara Federal, no Ministério da Saúde e secretaria de indústria e Comércio

O deputado federal e líder do governo, Ricardo Barros, foi homenageado neste início de semana por dezenas de prefeitos, vice-prefeitos e lideranças de todas as regiões do Estado. O evento no Palácio Garibaldi, em Curitiba, marca o início do ano eleitoral no Paraná.

Barros recebeu uma placa de agradecimento pelo trabalho prestado em favor dos municípios paranaenses durante seus mandatos na Câmara Federal, no Ministério da Saúde e na secretaria de indústria e comércio do Paraná. A homenagem foi organizada pelo ex-presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), Juarez Henrichs.

GRATIDÃO– “Os Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, Lideranças agradecem todos esforços e as relevantes conquistas através do trabalho árduo do nobre Deputado em defesa dos municípios e dos agentes públicos. Nos sentimos honrados em ser representados por um Deputado tão atuante e que faz a diferença não só no Paraná, mas como em todo Brasil”, dizia a placa em homenagem ao parlamentar.

“É muito importante esse reconhecimento, pois faço o que eu gosto e o que me deixa feliz. É gratificante no convívio com todos vocês, poder resolver as prioridades nas cidades. São muitos anos trabalhando e sempre aumentando o número de amigos”, afirmou Ricardo Barros.

Barros também confirmou que vai disputar à reeleição a deputado federal. “Reconheço o companheirismo de todos, pois nós vamos precisar muito nestas eleições. Estou nisso há muitos anos, aprendi com o meu pai e me dedico a isso com muito carinho e amor”, afirmou.

O parlamentar destacou o trabalho de fortalecimento do partido Progressistas. Segundo ele, o objetivo é fazer da legenda o segundo maior partido do Paraná, já pensando nas eleições de 2026.

“A gente vem de três eleições majoritárias consecutivas com resultados expressivos, por isso o projeto agora é fazer o partido crescer e precisamos de apoio”.

RECONHECIMENTO – Mais de 100 lideranças prestigiaram o ato de apoio à política de resultados de Ricardo Barros. O vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, destacou o trabalho do deputado na busca de recursos e desenvolvimento para a Capital.

“Eu fiz questão de vir aqui e fazer essa homenagem. Nós de Curitiba temos muito a agradecer ao deputado Ricardo Barros. Conte conosco e que possamos manter essa parceria em prol do Paraná e da nossa Curitiba”.

A presidente estadual do Partido Progressistas, deputada Maria Victoria, parabenizou o parlamentar pela dedicação aos municípios paranaenses. “Ricardo nos orgulha com a sua incansável luta pelo estado do Paraná. Parabéns por todo o seu trabalho”, disse.

O trabalho do deputado Ricardo Barros, também foi reconhecido pelo prefeito de Londrina, Marcelo Belinatti. “Ricardo é um homem público sério, correto e trabalhador. Se quiser resolver algum problema em Brasília, pode procurar ele. Uma pessoa com muita sensibilidade humana e social. Obrigado pelo que fez e faz pelo Paraná”.

A prefeita de Astorga Suzie Pucillo – presidente do Movimento das Mulheres Municipalistas do Paraná e do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Paraná (CINDEPAR), disse que Ricardo Barros é um político presente e resolutivo.

“Nós sabemos que ele não para e está constantemente visitando os municípios em contato com os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e contribuindo com o desenvolvimento do nosso país”, ressaltou.

Para o prefeito de Nova Olímpia e ex-presidente da AMP, Luiz Sorvos, o homenageado é um político que entrega resultados. “Quando nós precisamos agir na Câmara dos Deputados, recorremos ao Ricardo. É uma pessoa destemida e nós prefeitos somos muito gratos. Todo o lugar que ele passa, tem o que mostrar”, destaca.

A conselheira da Itaipu Binacional e ex-governadora do Paraná, Cida Borghetti, reforçou a disposição de Ricardo Barros de atender todos que lhe procuram.

“Eu tenho a honra de dizer, como companheira de mais de 30 anos, que ele sempre atendeu a todos a qualquer hora do dia e da noite. Essa honraria se deve ao grande trabalho que ele realiza em favor dos municípios”, ressaltou.