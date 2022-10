Hoje é o “Dia D” da Semana Detox Digital

Deputado Cobra Repórter deu origem à Lei

“Sou o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência (Criai) da Assembleia Legislativa. Sou autor do projeto que deu origem à Lei Estadual Detox Digital Paraná, que foi apresentado durante um seminário da Comissão em 2019, na Assembleia. A lei instituiu a Semana Detox Digital Paraná, que é realizada anualmente de segunda a domingo, integrando o dia 10 de outubro que é o Dia Mundial da Saúde Mental”, ressaltou o deputado estadual Cobra Repórter (PSD).

O parlamentar explicou que é uma forma de conscientização e prevenção para desintoxicação dos efeitos do mau uso do meio ambiente digital. O objetivo da Semana Detox Digital é disseminar a conscientização para a boa utilização do meio ambiente digital com prevenção contra os malefícios da utilização indevida de hardwares e softwares.

Nesta segunda-feira, 10 de outubro, é o “Dia D” da Semana Detox Digital, no qual as pessoas são desafiadas a ficar 24 horas sem tecnologia, realizando atividades em família, exercícios físicos, leituras, práticas esportivas, passeios, entre outros.

O deputado destacou que a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) é evitar a exposição de crianças de menos de 2 anos às telas e também limitar o uso entre crianças de 2 a 5 anos a no máximo uma hora por dia. O presidente da Criai alertou também para as mudanças de comportamento devido ao uso excessivo de telas por crianças como problemas de socialização, irritabilidade e insônia.

Ele sublinhou que o acesso aos dispositivos móveis se tornou mais frequente em razão da pandemia do novo coronavírus. “Para se ter uma ideia, de acordo com a pesquisa Primeiríssima Infância, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, cresceu em torno de 40% a frequência diária do uso de TVs ou dispositivos eletrônicos pelas crianças”, alertou Cobra Repórter.