Guto Silva é eleito presidente da Comissão de Cultura da Alep

Parlamentar foi eleito em substituição a Ademir Bier (PSD)

A Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa do Paraná elegeu, em reunião remota na tarde desta quarta-feira (09), o deputado Guto Silva (PSD) para presidir o grupo. O novo presidente da Comissão de Cultura assume o lugar do ex-deputado Ademir Bier (PSD), que deixou o cargo que ocupava como parlamentar desde abril do ano passado após o retorno de Guto Silva à Assembleia Legislativa. Silva retomou às funções legislativas após três anos à frente da Casa Civil do Governo do Estado.

Eleito por unanimidade, o novo presidente afirmou que o trabalho na Comissão de Cultura será marcado pelo espírito colaborativo. “Fico orgulhoso de presidir essa importante Comissão. Estou aberto à colaboração de todos os deputados. Temos um time muito qualificado e espero estar à altura para auxiliar e poder colaborar”, pontuou. “Quero trabalhar junto com os membros da Comissão para dar voz aos artistas. É uma imensa indústria que podemos trazer luz, apoiando iniciativas que gerem empregos e oportunidades”, completou.

O deputado Goura (PDT) manifestou apoio ao novo presidente. “Tivemos grandes presidentes nesta legislatura. O deputado Guto tem todas as qualidades e virtudes para presidir a Comissão de Cultura. Sua presença como presidente é muito importante para a cultura paranaense. É uma forma de intensificarmos o trabalho e conseguirmos mais resultados para a indústria cultural”, disse.

A reunião foi presidida pelo deputado Galo (PODE). “Eu sei que o deputado Guto tem muito a somar com esta Comissão”, afirmou, ao declarar o resultado da eleição. Além deles, também participaram da reunião os deputados Boca Aberta Jr. (PROS) e Rodrigo Estacho (PV).