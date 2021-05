Governo recebe mais dois helicópteros

Governador se encontrou com o secretário nacional de Políticas sobre Drogas

O governador Carlos Massa Ratinho Junior se encontrou nesta sexta-feira (28) com o secretário nacional de Políticas sobre Drogas, Luiz Roberto Beggiora, para discutir novos projetos de segurança para o Paraná. Na ocasião, o governador também agradeceu duas novas aeronaves concedidas ao Estado.

Os dois helicópteros recebidos pelo Paraná serão destinados ao uso das polícias Civil e Militar no combate ao narcotráfico. A disponibilização das aeronaves faz parte das ações da Senad, que é vinculada ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública.

“O Paraná está mais preparado para atuar no combate às drogas com a entrega dos dois helicópteros que, depois de apreendidos, agora passam a atuar no combate ao crime. Essa é mais uma ação da Senad para fortalecer a redução da criminalidade no Estado”, afirmou Ratinho Junior.

O secretário reforçou que as aeronaves, assim como itens vendidos em leilões públicos, fazem parte de um ciclo de reaproveitamento de bens apreendidos de organizações criminosas, que posteriormente são destinados ao Estado.

“Assim, os recursos retornam. Além de contribuir para descapitalização e o enfraquecimento da criminalidade, o recurso arrecadado é devolvido à sociedade para utilização no financiamento de políticas na área de segurança pública, como modernização e fortalecimento das polícias, o que tem reflexo direto na redução da criminalidade”, afirmou.

Em 2020, o Ministério da Justiça arrecadou R$ 190 milhões oriundos de bens apreendidos. A meta para 2021 é aumentar a cifra para R$ 300 milhões.

HELICÓPTEROS – O helicóptero destinado à Polícia Civil é do modelo Bell 407, de 1996, com valor estimado em US$ 1,5 milhão. A aeronave será utilizada pelo Grupamento de Operações Aéreas (GOA) nas ações policiais da PCPR, principalmente no combate ao tráfico na região de fronteira. Atualmente, a liberação para uso do helicóptero está em processo de licitação para as manutenções necessárias.

Já o helicóptero da Polícia Militar é do modelo Robinsom 66 (foto), de 2013, estimado em US$ 1,3 milhão. Ele será utilizado pelo Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA/PMPR). A aeronave já passou pelas manutenções necessárias e atualmente está aguardando a assinatura da Secretaria de Segurança Pública no contrato de seguro para sua liberação.

PROJETOS – Além das aeronaves, a reunião foi de apresentação de três novos projetos realizados pela Senad que terão seus pilotos implementados no Paraná. O primeiro, chamado Tô de Boa, tem como objetivo prevenir o envolvimento de jovens com o tráfico de drogas. “O projeto é pioneiro por tentar prevenir não o uso, mas o envolvimento com o tráfico de drogas”, explicou Beggiora.

As regiões participantes passam a oferecer oficinas e cursos para desenvolvimento pessoal e capacitação profissional dos jovens, além de ações de mediação de conflitos em locais de alto índice de tráfico de drogas e de violência ligados ao narcotráfico.

Também participou do encontro o tenente-coronel Welby Pereira Sales, chefe da Casa Militar.