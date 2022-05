Ratinho Junior vai apoiar somente um candidato ao senado

Em entrevista sinalizou que a definição sairá somente em convenção

Após participar de evento em Carlópolis no meio da tarde desta quinta-feira, dia 12, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior afirmou, pela primeira vez, que deverá dar suporte apenas para um nome para a única vaga no pleito deste ano à Câmara Alta (Flávio Arns e Oriovisto, ambos do Podemos, terão mais quatro anos, enquanto o correligionário Álvaro Fernandes Dias busca o quarto mandato).

A leitura que se pode depreender das respostas é que o deputado estadual pela segunda vez e ex-secretário da Casa Civil, Luiz Augusto Silva, seria o provável “escolhido” na aliança, sem indisposições graves com os outros “concorrentes”.

Mesmo assim, o governador (que pretende a reeleição), deixou certo que a decisão será “colegiada”. Ele sabe porém que sua preferência pessoal (mesmo colhida em conversas com todas as tangentes e convergências será considerada a mais influente).

Aqui, a entrevista coletiva e as respostas, gravadas, dadas às perguntas do Npdiario:

Pergunta: A questão da eleição proporcional no seu grupo já foi resolvida, também escolheu o vice-governador novamente (Darci Piana) e agora a majoritária, temos o Senado…Talvez escolher numa negociação a suplência de senador…

Temos o Guto Silva(Progressistas), o Álvaro (Podemos) e o Paulo Martins (deputado federal/PL). Não nos dê uma resposta evasiva (risos).

Faltam quatro meses e meio para a eleição, a resposta que o Paraná quer saber: O governador vai apoiar um só candidato ao senado ou mais de um?

Governador: Nós temos agora que aguardar, como não temos uma coligação fechada, nós temos conversas com muitos partidos sinalizando que irão estar conosco nesse projeto de mudança do Paraná que estamos fazendo, mas claro que isso não está consolidado, e que só se consolidará nas convenções.

A parte boa – que eu acho que ainda não comentei – é que temos bons nomes, o Guto, o Paulo, o próprio senador Álvaro Dias, outros partidos que estão querendo apresentar candidaturas, mas claro que em algum momento a gente vai definir…

Possivelmente por uma candidatura, né?

O ideal seria uma candidatura, tem que ser construída, sempre busquei fazer política através do diálogo, não pode ser imposição de liderança , tem que conquistar o espaço, e o partido esse espaço…

Pergunta: A possibilidade de apoiar uma só candidatura existe?

Governador: Sim

Fotos: Victor Teixeira

