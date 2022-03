Governador Carlos Massa Ratinho Jr libera R$ 250 milhões à cidades

PARA SAÚDE DOS 399 MUNICÍPIOS NO MAIOR PACOTE DA HISTÓRIA

O governador Carlos Massa Ratinho Junior (na foto com o secretário de Saúde, Beto Preto) assinará nesta quarta-feira (9) um repasse de R$ 250.790.490,94 para os 399 municípios do Paraná, maior pacote unificado da história. Os recursos serão destinados exclusivamente para a Saúde, como Atenção Básica, Urgência e Emergência e atendimento ambulatorial especializado. É parte da estratégia de ampliar o olhar regionalizado e modernizar os equipamentos municipais.

O montante contempla, ainda, a compra de veículos voltados ao transporte de pacientes; ambulâncias; obras de reforma, construção e ampliação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) e hospitais; além de incremento temporário no teto MAC, um recurso de custeio para os Fundos Municipais de Saúde destinado a despesas com procedimentos de Média Complexidade Ambulatorial dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o Estado.

Representantes dos 399 municípios participarão do evento.

Serviço

Data: 9 de março, quarta-feira

Horário: 10 horas

Endereço: Praça Nossa Senhora de Salette s/n – Centro Cívico, Curitiba.