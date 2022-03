Governador abona filiação da deputada federal Luísa Canziani

Jovem e competente parlamentar se filiou ao PSD neste fim de semana

A deputada federal Luísa Canziani se filiou sábado, dia 12, ao PSD. A assinatura da ficha ocorreu durante um grande evento realizado pelo PSD Mulher, em Curitiba, e que contou com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Jr., do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, do deputado Antônio Brito, líder da bancada na Câmara Federal, além de lideranças e autoridades.

No ocasião, a deputada federal Leandre, também se filiou ao partido. Mais de mil pessoas estavam presentes.

“Estou muito feliz por iniciarmos essa parceria e por sonharmos juntos novos rumos para o nosso Estado e nossos municípios por meio da boa política, do diálogo e da construção, sem extremismos e radicalismos”, afirmou a deputada Luísa em seu discurso de filiação, avalizada pelo governador.

A parlamentar se filiou ao PSD depois de uma longa batalha com o ex-presidente do PTB, Roberto Jefferson(que chegou a ser preso) e é uma das grandes apostas de reeleição no partido.

O legenda foi a que mais cresceu nas eleições municipais. Foram 129 prefeitos eleitos, dos quais 11 são mulheres, além de seis deputados estaduais e quatro deputados federais.