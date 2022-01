Gil Martins deseja excelente 2022 aos platinenses

Amigos do Norte Pioneiro em especial meus irmãos e irmãs Platinenses, é hora de receber o Ano Novo com alegria e esperança no coração.

Para isso, fazer uma grande reflexão por tudo que passamos em 2021, absorver os ensinamentos, e abraçar o futuro com otimismo. Vamos fazer desta virada de ano um recomeço de tudo que é bom, renovar os sentimentos positivos e renascer os velhos sonhos.

Encerramos um ano com muitas dificuldades e perdas. Mas, além disso, tivemos grandes conquistas para Santo Antônio da Platina, e vamos continuar trabalhando juntos, para trazer mais projetos, recursos e oportunidades à nossa querida Cidade Joia, pois nosso povo precisa e merece.

Agradeço de coração toda população Platinense pelo amor, carinho e amizade.

Desejo um venturoso 2022 repleto de muita de muita luz, paz, realizações e prosperidade. Dias melhores virão, porque juntos somos mais fortes.

Grande abraço de Gil Martins e Família.

Feliz ano novo.