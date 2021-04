Garantia de equipamentos é gol de placa

O deputado afirmou que a perspectiva é de que fique totalmente pronto para funcionar em até um ano

O deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSB) afirmou nesta sexta-feira, 30, que a garantia da liberação de mais R$ 20 milhões para a aquisição de equipamentos para o Hospital Regional de Cornélio Procópio foi um gol de placa para toda a região. Romanelli participou do Jornal Regional, apresentado por Gildo Alves na Rádio FM104.

Os recursos foram assegurados pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior nesta semana em encontro realizado no Palácio Iguaçu, do qual participaram o deputado Romanelli, o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, o prefeito Amin Hannouche e a vice-prefeita Angelica Olchaneski, que também ocupa a Secretaria de Saúde do município.

“Saímos muito satisfeitos da reunião. Foi um encontro de trabalho com começo, meio e fim. Muito produtivo”, afirmou Romanelli ao elogiar a postura do governador e do secretário estadual da Saúde por entenderem a importância do investimento que será feito para atender a população da Amunop (Associação dos Municípios do Norte do Paraná).

PERFIL – O deputado afirmou que a perspectiva é de que o Hospital Regional fique totalmente pronto para funcionar em até um ano. O objetivo é que a unidade esteja preparada para a realização de cirurgias eletivas e tratamentos de casos de trauma. “O hospital trabalhará integrado com as demais unidades de saúde do município”, destaca Romanelli.

O parlamentar disse que conhece a ansiedade da população para a que o hospital comece a funcionar, mas ressalta que o projeto agora ganhou garantias reais. Ele explicou que, além da compra de equipamentos, a próxima etapa também inclui a definição de quem vai administrar e operar a unidade.

“Política não é discurso, é realização. Por isso que estamos explicando cada passo, para que as pessoas saibam os detalhes do processo”, disse o deputado. Romanelli afirmou ainda que a unidade vai funcionar como um hospital geral, “de porta aberta”. Para isso, será necessário dimensionar a equipe e qual a melhor forma de gestão.

MEDICINA – Outro tema abordado pelo deputado durante entrevista ao comunicador Gildo Alves foi a implantação do curso de medicina na UENP (Universidade do Norte do Paraná). De acordo com Romanelli, o assunto também foi tratado no recente encontro com o governador Ratinho Junior, que está sensível à demanda.

“O governo estadual prepara uma nova legislação para o funcionamento das universidades. A partir da aprovação desta lei daremos sequência na implantação do curso de medicina”, disse Romanelli. Para ele, o funcionamento do hospital regional é fundamental para que o curso se torne uma realidade.

“O Hospital Regional tem um papel fundamental para a mudar a qualidade do atendimento de saúde de Cornélio Procópio e região”, avalia Romanelli. “Tudo tem seu tempo para acontecer, mas estamos avançando no caminho certo, fazendo história”, declarou o deputado.