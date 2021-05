Flávio propõe Dia Nacional da Saúde Única

Também quer todos com papel na Saúde Única de forma colaborativa e multissetorial

O senador Flávio Arns (Podemos/PR) apresentou nesta quarta-feira (19) o Projeto de Lei nº 1837/2021 que cria o Dia Nacional da Saúde Única, a ser celebrado em 3 de novembro. Ele explica que o termo Saúde Única é uma abordagem que considera como humanos e animais interagem ecologicamente em um ambiente, onde qualquer alteração nestas relações provocará desequilíbrios e, consequentemente, a propagação de doenças.

“A Saúde Única é fundamental para proteger a saúde e os meios de subsistência de todas as pessoas do planeta. A persistente pandemia de Covid-19 demonstrou a eficácia das parcerias multidisciplinares, ao mesmo tempo em que destacou a necessidade de que o conceito e a abordagem do termo se expandam e se desenvolvam em face das inevitáveis ameaças futuras”, explicou o parlamentar.

Arns destacou, também, que todos têm um papel na Saúde Única, de forma colaborativa e multissetorial. “O objetivo é trabalhar para alcançar resultados de saúde ideais, reconhecendo a interconexão entre pessoas, animais, plantas e seu ambiente compartilhado. Estão incluídos médicos, enfermeiros, veterinários, agricultores, nutricionistas, psicólogos, administradores, economistas, engenheiros, entre diversos outros profissionais”, afirmou.

Vale lembrar que 2020 foi o quinto ano de realização da campanha mundial One Health Day, que chama a atenção para a necessidade de uma abordagem da Saúde Única para lidar com as ameaças à saúde compartilhadas na interface humano-animal-ambiente.