“Beto fez trabalho fantástico na saúde”, diz governador Ratinho

Liderou todo processo de enfrentamento à pandemia

O governador do estado do Paraná Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), reforçou apoio à candidatura do ex-secretário de Saúde, Beto Preto, ao cargo de deputado federal.

Em vídeo publicado na rede social, Ratinho disse que o médico fez um trabalho fantástico na saúde do Paraná com um projeto que, desde o início, era de fazer a descentralização da saúde no estado e, com a sua experiência como gestor público, prefeito, médico e conhecedor do sistema público de saúde, fez um trabalho transformador.

Ainda sobre a atuação de Beto frente à Saúde do Paraná, o governador elogiou a gestão do mesmo durante o período de pandemia. “Primeiro nessa descentralização e segundo que ele foi a pessoa que liderou todo esse processo de enfrentamento à pandemia, de organização dos hospitais e atendimento à população. O Paraná foi referência em todo esse processo, desde esse trabalho de descentralização da saúde no estado, até esse enfrentamento da pandemia, que foi o pior momento da saúde pública no planeta”, disse.

Por fim, o governador afirmou apoiar Beto em sua candidatura e garantiu que a experiência do médico irá ajudar não só o Paraná como todo o país. “Se Deus quiser, Beto como nosso deputado federal vai nos ajudar ainda mais em Brasília e não só o Paraná, mas também ajudar o Brasil com a sua experiência na área da saúde, como gestor, prefeito e automaticamente ajudando cada vez mais o Paraná a crescer e se desenvolver”, finaliza Ratinho(Fonte- D. Ponta News).