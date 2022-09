Farmácia Itinerante na UBS da Platina

Mais facilidades e rapidez para os moradores

Leandro Rocha, Presidente da Associação dos Moradores da Platina atendeu ao pedido da comunidade acerca de farmácia na Unidade Básica de Saúde, com apoio da secretaria Municipal de saúde e do prefeito Professor Zezão.

Ocorria que os moradores precisavam se deslocar de ônibus ao Centro Social para conseguirem obter os medicamentos de uso contínuo. Todavia, sempre houve muita dificuldade nessa locomoção por conta do povoado da Platina ser afastado.

Quando Leandro assumiu a presidência, ouvindo os relatos sobre os problemas, firmou o compromisso de solucioná-lo junto com as autoridades municipais.

Assim, foi possível a realização do projeto “Farmácia Itinerante”, com uma farmacêutica presente na UBS para fazer a entrega dos remédios aos moradores do bairro.