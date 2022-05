Ex-diretor-geral brasileiro da Itaipu recebe título de Cidadão Honorário

Homenagem será entregue durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa

A Assembleia Legislativa do Paraná entrega nesta terça-feira (31) o título de Cidadão Honorário do Paraná ao general Joaquim Silva e Luna, ex-diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional e ex-presidente da Petrobras, conforme lei 20.217/2020. A entrega da honraria acontece durante a sessão plenária, a partir das 14h30 com transmissão ao vivo pela TV Assembleia, site e redes sociais do Legislativo.

A homenagem foi proposta pelo deputado Soldado Fruet (PROS), em 2020, mas em razão da pandemia da covid-19 e das medidas de restrições não pôde ser entregue anteriormente. Em outubro de 2021 uma data foi marcada para a entrega do título, mas em razão de compromissos do então presidente da Petrobras precisou ser reagendada e só agora o título poderá ser conferido ao ex-diretor-geral.

Soldado Fruet justifica o título em razão do trabalho realizado por Silva e Luna quando foi diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional e da sua contribuição para o Estado “através da adoção de uma política de austeridade que mudou a gestão da usina e passou a ser exemplo de boa administração do setor público”, e citou que “o corte de custos que ele promoveu gerou uma economia de R$ 600 milhões, valor que está sendo investido em obras estruturantes de fundamental importância não só para o Paraná, mas para o Brasil e nossos países vizinhos”.

Entre os mais de R$ 1 bilhão destinados para obras de infraestrutura na gestão de Luna à frente da Itaipu, estão as construções da Ponte da Integração Brasil-Paraguai (R$ 323 milhões) e da Perimetral Leste (R$ 140 milhões), a modernização do Hospital Ministro Costa Cavalcanti (R$ 64 milhões) e as obras de ampliação e melhorias no Aeroporto Internacional das Cataratas (R$ 58,6 milhões). A esse montante, somam-se os apoios da Itaipu a uma série de projetos sociais e convênios em vários municípios, que beneficiam milhares de paranaenses.