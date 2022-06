Encerra “Juntas pela dignidade menstrual”

A Assembleia Legislativa do Paraná realiza, nesta próxima terça-feira (14) às 18 horas, uma sessão solene que vai marcar o encerramento da campanha “Juntas pela dignidade menstrual”, criada com o objetivo de promover diálogos sobre o assunto e arrecadar absorventes, que serão doados a meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Ação foi coordenada pela Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa do Paraná em parceria com as três maiores torcidas de futebol da Capital: Club Athletico Paranaense – Coletivo Atleticaníssimas, Coritiba Foot Ball Club – Gurias do Couto e Paraná Clube – Gralhas da Vila.

Durante a sessão solene, os itens arrecadados na campanha pelas torcidas organizadas serão entregues à Procuradoria da Mulher, que promovera, na sequência, a doação dos itens. Também será entregue uma homenagem ao coletivo Igualdade Menstrual, criado em 2021 para promover educação e acesso a produtos de saúde menstrual a pessoas em situação vulnerável para a construção de uma sociedade mais justa.

“O Paraná foi pioneiro na lei de combate à pobreza menstrual. Mas o tema ainda precisa de muito debate e contribuição. Ficamos muito satisfeitos ao ver mais grupos abraçando a causa”, comenta a deputada Cristina Silvestri (PSDB), procuradora da mulher na Assembleia.

As doações podem ser realizadas até o próximo sábado (11) nas sedes das torcidas e também por meio do pix.

– Club Athletico Paranaense – Coletivo Atleticaníssimas

BAR Címio – Rua Brasilio Itiberê, 3355

Pix contato@atleticanissimas.com.br (Milene F. Szaikowski)

– Coritiba Foot Ball Club – Gurias do Couto

Salty Pub – Rua Mauá, 410

Pix 41 9 970-4145 (Barbara Breda)

– Paraná Clube – Gralhas da Vila

Distribuidora Beer Express – Rua das Carmelitas, 739

Pix 41 9 8822-9381 (Gabrielle Cristina Bizinelli).