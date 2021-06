Emoção: Romanelli volta ao plenário(vídeo)

Retomou atividades normais após internamento por 11 dias pela Covid-19

O Primeiro secretário da Alep (Assembleia Legislativa do Estado do Paraná), Luiz Cláudio Romanelli (PSB) retomou nesta segunda-feira, 21, as atividades normais após tratar da Covid-19. Na sessão da Assembleia Legislativa, Romanelli fez um pronunciamento agradecendo a corrente de orações e as mensagens de apoio que recebeu ao longo do período de tratamento. “Obrigado, de coração, a todas e todos”, expressou ele.

Emocionado, o prelatou que ficou 11 dias internado no Hospital da Cruz Vermelha, em Curitiba, em razão do agravamento do quadro clínico, e fez um alerta. “Todos sabemos que o Brasil enfrenta uma terrível realidade”, pontuou. “Se cuidem. Quadrupliquem os cuidados para não serem contaminados. É muito difícil passar por essa doença”, aconselhou.

Romanelli ressaltou ainda que a infecção pelo coronavírus é grave e citou que mesmo tendo recebido duas doses da vacina teve um quadro moderado, com sério comprometimento do pulmão. “Eu, infelizmente, por mais que me cuidasse, acabei sendo vítima e fui contaminado”, contou. “Deus, mais uma vez, foi misericordioso comigo”, disse

FAZER O BEM – O deputado reiterou a importância de valorizar a vida. “Retomo aqui com alegria, contentamento, felicidade porque eu amo a vida”, disse. “A vida tem que ser vivida com abundância para a gente fazer o bem. Fazer as coisas bem feitas”, pontuou o deputado. “Vamos trabalhar para fazer cada dia da vida da gente valer a pena”.

O deputado fez questão de destacar a atuação dos médicos e da equipe de enfermagem que o ajudaram no tratamento, estendendo os agradecimentos a todos os profissionais de saúde que estão atuando na pandemia. “Esse pessoal tem feito um trabalho extraordinário”, elogio