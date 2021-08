Emendas garantem mais de R$ 1,6 milhão para Joaquim Távora

Primeiro secretário da Alep visitou cidade neste fim de semana

O prefeito Reginaldo Vilela (Pode) cumprimentou nesta sexta-feira, 13, o deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) pelas emendas de mais de R$ 1,6 milhão para compra de equipamentos que vão atender Joaquim Távora. Os recursos serão liberados ainda este ano.

“A cidade está muito bem representada pelo deputado Romanelli junto ao Governo do Estado e está sempre à disposição para atender as demandas que apresentamos”, disse.

Vilela solicitou ainda uma viatura para a Polícia Militar e os os dois conversaram também falaram sobre os investimentos do governo do Paraná em segurança pública, o que vai refletir na queda da criminalidade e da violência em todo o Estado.

A cidade vai receber um caminhão de lixo, já autorizado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Sustentável e Turismo. “Nos últimos anos, vários recursos e equipamentos foram liberados para Joaquim Távora. Com isso, foram feitos investimentos importantes, como a construção de praças esportivas, pavimentação de estradas rurais, implantação de cozinha comunitária e muitas outras obras que beneficiam toda a comunidade tavorense”, disse o Primeiro secretário da Alep.

O parlamentar fez a indicação, por meio de emendas parlamentares, de R$ 390 mil para compra de um caminhão caçamba, de R$ 240 mil para uma retroescavadeira, e mais dois veículos, no valor de R$ 150 mil. Joaquim Távora vai receber, ainda, R$ 400 mil para uma pá carregadeira, R$ 240 mil para uma retroescavadeira e outros R$ 240 mil para um conjunto de silagem, com trator.