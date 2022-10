Eleição confirma o protagonismo do PP, crava Maria Victória

Fez mais de 1,1 milhão de votos, elegeu quatro deputados federais e cinco estaduais

O Progressistas do Paraná recebeu mais de 1,1 milhão de votos, neste domingo (2), e elegeu quatro deputados federais e cinco deputados estaduais. A presidente estadual da legenda, deputada Maria Victoria, disse que os resultados confirmam o protagonismo do partido no Paraná.

“Parabéns a todos progressistas. Fizemos campanhas propositivas ouvindo de perto a população paranaense. O Partido sai mais fortalecido e se consolida como uma força na política paranaense”, afirmou.

Para a Câmara Federal foram eleitos Tião Medeiros, Ricardo Barros, Pedro Lupion e Dilceu Sperafico. Já para a Assembleia Legislativa, a população do Paraná elegeu Paulo Gomes, Maria Victória, Soldado Adriano José, Matheus Vermelho e César Mello.

CHAPAS COMPLETAS – O PP foi um dos poucos partidos a concorrer com chapas completas para deputado federal (31 candidatos) e deputado estadual (55 candidatos).

“Iniciamos a montagem das chapas há cerca de dois anos. São lideranças comprometidas com o bem do Paraná e do Brasil. Garantismo a estrutura e todo o apoio para os nossos candidatos”, salienta Maria Victoria.

GOVERNO – A presidente da legenda também parabenizou o governador Ratinho Júnior (PSD) pela reeleição com 69 % dos votos. O PP faz parte da base do Governo e foi o primeiro partido a anunciar apoio à reeleição de Ratinho Jr, em Junho do ano passado.

“A expressiva votação foi resultado de um governo dinâmico, sustentável e inovador. Um governo que investiu em obras importantes e cuidou da população mais necessitada”.

