Econorte tem réus por peculato e lavagem de dinheiro

Os procuradores pedem a condenação dos réus com prisão e multa de, no mínimo, R$ 516,9 mil, além de bloqueio de bens.

Conforme a denúncia, em setembro de 2013, Ogama e Luiz Eduardo se encontraram em Guarapuava, na região central do Paraná, e acertaram que no próximo contrato entre a empresa LL Systems e a concessionária, seria acrescido R$ 450 mil para devolução em espécie para a concessionária.

ESQUEMA DO CONTRATO:

Em outubro do mesmo ano, as empresas firmaram o contrato de prestação de serviços especializados de desenvolvimento de sistema digital de voz e dados, no valor de R$ 3,4 milhões.

A denúncia aponta 10 pagamentos supostamente superfaturados realizados pela Econorte em favor da LL Systems, realizados entre outubro de 2013 e abril de 2015.

“No contexto de cada pagamento, a denúncia também relatou a participação de cada acusado nos atos subsequentes que teriam sido praticados com a finalidade de devolver valores em espécie a agentes da concessionária”, diz trecho da aceitação da denúncia.

Em valores atualizados, conforme o MPF, o valor gerado com o contrato foi de R$ 516,9 mil. O dinheiro foi entregue pessoalmente, em diversas prestações, aos funcionários da Econorte. Um dos réus que firmaram acordo de delação confessou as práticas ilegais.