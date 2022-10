Prefeito Antonely homenageado pela Polícia Militar do PR

Aniversário do BPRv e BOPE

O prefeito de Ibaiti, Dr. Antonely Carvalho foi homenageado pela Polícia Militar do Paraná – PMPR, na ocasião do aniversário do Batalhão de Polícia Rodoviária – BPRv, Batalhão de Operações Especiais – BOPE e Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas – BPMOA.

Dr. Antonely Carvalho recebeu do Comando Geral da PMPR, a Medalha de Mérito Rodoviário. A condecoração se destina a homenagear os que prestaram relevantes serviços à Polícia Militar do Paraná, à causa do trânsito e à segurança viária das rodovias paranaenses.

A honraria foi entregue pelo comandante da Polícia Militar do Paraná, coronel Hudson Leôncio Teixeira e o comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária do Paraná – BPRv, tenente coronel Wellington Joserli Selmer.

A cerimônia de entrega do título ocorreu na Capital do Estado nesta quinta-feira, às 10h no Salão de Atos do Parque Barigui, na Alameda Ecológica Burle Marx com a presença de autoridades de todo o Estado.

Com emoção, o prefeito agradeceu o recebimento da honraria. “Gostaria de agradecer ao governador Carlos Massa Ratinho Junior, ao secretário chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega, ao secretário de Segurança Pública do Paraná, Wagner Mesquita de Oliveira, ao comandante da Polícia Militar do Paraná, coronel Hudson Leôncio Teixeira e ao comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária, tenente coronel Wellington Joserli Selmer o qual nos agraciou com a Medalha de Mérito Rodoviário. É com muita alegria e satisfação que participo desse momento comemorativo das forças policiais do Paraná”, declarou o prefeito.

Dr. Antonely também enalteceu o grande trabalho desenvolvimento pela Polícia Militar na proteção ao cidadão paranaense. “Queria aqui deixar claro a todos os paranaenses o posicionamento nosso como prefeito da cidade de Ibaiti frente a toda ação da Polícia Militar do Paraná através das forças especializadas da Polícia Rodoviária Estadual, pelo Batalhão de Operações Especiais, o BOPE e pelo Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas, o BPMOA que atende com grande dedicação toda a população de forma ostensiva e de apoio nos momentos de socorro e salvamento de vítimas de acidente. Deixo aqui o cumprimento a toda a Polícia Militar do Paraná pelo grande trabalho que desenvolve junto à nossa população”, finalizou Dr. Antonely.