Domingo a domingo tem alta adesão

Secretário Beto Preto diz que 1,36 milhão de paranaenses já foram vacinados

A continuidade da campanha Vacinação de Domingo a Domingo tem sido fundamental para o aumento no número de imunizados contra a Covid-19 no Paraná.

“A abertura das unidades ou de espaços para vacinação aos sábados e domingos permite um horário adicional para levar um parente. Assim que as doses vão chegando, vamos vacinando a população e avançando nos grupos”, disse Beto Preto.

Neste sábado (17), o secretário acompanhou a vacinação nos municípios de Godoy Moreira, São João do Ivaí, Lunardelli, Jardim Alegre e Lidianópoilis. Na sexta (16), o secretário acompanhou a vacinação no município de Pitanga, na região central.

Os idosos de 60 a 64 anos começaram a receber as primeiras doses neste final de semana. Segundo o Vacinômetro da Sesa, até o meio da tarde de hoje, 1.361.204 paranaenses já haviam sido vacinados.

“Estamos andando pelo Estado, por orientação do governador Ratinho Junior, e participando das ações de vacinação. São os municípios que fazem a vacinação. A vacina chegando, ela tem que ser colocada de imediato no braço dos paranaenses”, afirmou Beto Preto.

Na sexta-feira (16), a Sesa enviou mais 368 mil doses, em novo lote que chegou no Estado nesta semana. No total, já foram aplicadas 1.782.138 doses, tanto da primeira quanto para a segunda dose. O Paraná recebeu mais de 2,8 milhões de doses do Ministério da Saúde.

“A primeira dose é importante. A segunda é fundamental, porque é ela que garante o fechamento do esquema vacinal e a imunidade. Por isso, mesmo que a vacina acabe para a primeira dose, as pessoas devem ficar atentas para o dia da segunda aplicação”, reafirmou o secretário.