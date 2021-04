Destacada luta dos deputados contra pedágio

Senador lembrou o manifesto assinado pelos 54 parlamentares

O senador Flávio Arns (Podemos) afirmou nesta quinta-feira, 15, que a Assembleia Legislativa do Paraná dá exemplo e que se não fosse o trabalho da Frente Parlamentar sobre o Pedágio, os paranaenses não conheceriam a proposta do governo federal para conceder as rodovias do Estado pelos próximos 30 anos. A sociedade, de forma geral, é contra o modelo federal e defende a proposta pelo menor preço de tarifa sobre os pedágios.

Flávio Arns participou da audiência pública da frente parlamentar com representantes de Ponta Grossa e região dos Campos Gerais. “Se não fosse a Frente Parlamentar com essas audiências, a população do Paraná nem estaria acompanhando essa confusão dos pedágios, e essa proposta do governo federal que vai afetar a vida dos paranaenses para os próximos 30 anos”.

O senador destacou o manifesto assinado pelos 54 deputados estaduais cobrando que o novo modelo seja pela menor tarifa, sem taxa de outorga, sem degrau tarifário e com obras desde o início. “A gente tem que batalhar para isso”, ressaltou Flávio Arns.