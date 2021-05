Descaso com vacina da Pfizer escândalo, diz Roma

Deputado afirma que, se as autoridades federais tomassem medidas no prazo, o calendário de vacina seria diferente

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) classificou como um escândalo o descaso do governo brasileiro em relação à vacina da Pfizer, conforme vem sendo revelado na CPI do Senado. “Quantos brasileiros perderam a vida? É um escândalo”, questionou em postagem desta quinta-feira, 13, na sua conta no twitter.

Romanelli destaca que a empresa tentou em seis oportunidades fazer um acordo com o governo federal e foi ignorada. “O Brasil participou de testes e tinha a prioridade de compra”, destaca o deputado ao criticar a inépcia do presidente Jair Bolsonaro, do vice-presidente Hamilton Mourão e do então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

Segundo Romanelli, caso as autoridades federais tivessem tomado uma medida dentro dos prazos, muitos brasileiros poderiam começar a ser vacinados ainda em 2020. “Um milhão e meio de doses seriam recebidas e aplicadas em dezembro”, escreveu.