Deputado se destaca com defensor da causa animal

Cobra Repórter é candidato à reeleição

Com uma história humilde e de muitas batalhas, Devanil Reginaldo da Silva, o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, está em seu segundo mandato na Assembleia Legislativa do Paraná. Ele tem se destacado em algumas áreas de atuação, como a defesa da vida, a luta pela saúde e a causa animal, que sempre teve grande relevância em sua história pessoal, profissional e política. Por estas e outras ações, Cobra Repórter é conhecido também como o Deputado da Família.

Ainda como repórter e apresentador do Balanço Geral, da RIC TV, ele já se destacava pelas denúncias de maus-tratos contra animais. Já como deputado estadual, foi autor do projeto de lei que criou o Julho Dourado, mês de conscientização em relação à saúde animal, contra os maus-tratos e o abandono.

E não para por aí, é um dos idealizadores de um dos maiores programas de castração de cães e gatos do Paraná, senão do Brasil, o CastraPet, Programa Permanente de Castrações do Estado do Paraná, que já está em sua terceira fase e tem o objetivo de atender todos os municípios do paraná.

“Não é de hoje que essa causa me chama a atenção. Como deputado estadual, visitando os municípios, este era um dos principais problemas relatados pelos prefeitos e defensores e cuidadores de animais: os animais abandonados. Então, conversei com o governador Carlos Massa Ratinho Junior, ainda antes da sua eleição e ele se comprometeu a trabalhar esta questão. Tenho certeza que vamos avançar para reduzir o número de animais abandonados em todo o Paraná. Também avançamos muito na punição em relação a maus-tratos. A aprovação da Lei Sanção, pela Câmara Federal, que prevê até prisão para abandono e maus-tratos, foi um grande marco nessa área”, ressaltou o parlamentar, satisfeito.

Ele destaca que tem trabalhado em outros projetos para a Região Norte do Estado, como a vinda de uma delegacia especializada para a região, a implantação de um hospital veterinário regional público para o atendimento dos animais, assim como um crematório público para os bichinhos de estimação.