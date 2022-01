Deputado Romanelli recebe Guto Silva para reunião sobre eleições

“Ele foi um grande interlocutor do Governo junto à Assembleia”, disse o Primeiro secretário

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) recebeu no final da manhã desta quinta-feira (13) o ex-secretário chefe da Casa Civil, deputado Guto Silva (PSD), que está retornando ao Legislativo depois de três anos à frente da principal pasta do Governo do Estado.

“O Guto Silva foi um grande interlocutor do Governo do Estado junto à Assembleia. Coordenou muito bem as ações do Governo em diversas áreas, dinamizou a gestão da pasta e acelerou processos que resultaram em obras e investimentos por todo o Paraná”, disse.

“Desejo ao Guto Silva um bom retorno e que tenhamos um 2022 muito produtivo”, acrescentou. O colega Alexandre Curi também participou do encontro.