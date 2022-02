Deputado Romanelli critica ataques russos contra a Ucrânia

Paraná tem a maior comunidade ucraniana do Brasil

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) criticou neste início de semana a invasão russa à Ucrânia e se solidarizou com a comunidade ucraniana no Paraná e no mundo.

“A minha imensa solidariedade ao povo ucraniano. Meu repúdio a essa agressão à Ucrânia e ao povo ucraniano. A guerra não serve para nada. Ou se negocia a paz ou teremos piores desdobramentos”, disse o primeiro secretário da Alep(Assembleia Legislativa).

O parlamentar destacou que o Paraná possui uma comunidade formada por cerca de 400 mil ucranianos e descendentes. “O Paraná possui fortes laços culturais, afetivos e econômicos. As pessoas estão sofrendo muito por tudo o que está acontecendo”.

Em 2022 completa 131 anos da chegada dos imigrantes.

Muitas entidades assinaram documento conjunto com a Representação Central Ucraniano Brasileira em que condenam a agressão russa. O presidente Vladimir Putin atacou vários pontos do país vizinho nesta semana, apesar das sanções anunciadas pelos Estados Unidos.

O presidente da Sociedade Ucraniana do Brasil, Felipe Oresten, disse que o ataque à Ucrânia vai além de uma simples invasão. “Agride uma nação democrática, soberana, é uma agressão a toda a humanidade”, sublinhou.