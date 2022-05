Romanelli defende a permanência do governador Ratinho Junior

Afirma ser a melhor opção para o Paraná

O deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSD) defendeu nesta quinta-feira, 26, a reeleição do governador Ratinho Junior (PSD). “É a melhor opção para o Paraná. Temos que dar continuidade ao trabalho que vem sendo realizado que além de inovador, tem perfil municipalista porque atende todas as cidades do estado”, disse, em entrevista.

O Primeiro secretário da Alep reafirmou “a gestão responsável” do Estado que trouxe uma série de inovações na gestão pública. “É um governador com pé no chão, que faz uma gestão municipalista, com inovações, e está realizando um grande volume de obras de infraestrutura. Ratinho Junior tem demonstrado enorme capacidade de trabalho”, destacou.

O volume de investimentos atraídos pelo Paraná nos últimos anos é outro avanço, considera Romanelli. “Temos muitos investimentos privados sendo realizados. Isso mostra que o governador sabe dialogar com todos os setores. É um perfil que vai além da administração pública. O Paraná está no caminho correto e estamos juntos nesta caminhada”, finalizou, convicto.