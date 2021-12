Deputado Luiz Cláudio Romanelli é o novo cidadão de Colorado

“A política só tem sentido se for para melhorar a vida das pessoas”

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) recebeu nesta sexta-feira, 10, o título de Cidadão Honorário de Colorado. A homenagem foi proposta pelos vereadores Bruno Viotto (SD); Francisco Antônio dos Santos, o Chico Benzedor (PSB) e Rubens de Oliveira, o Rubens Bispo (PP).

“É com muita alegria e com imenso orgulho que recebo o título de Cidadão Honorário de Colorado. Tenho um lema que me serve de guia: A política só tem sentido se for para melhorar a vida das pessoas. Receber uma homenagem como essa é como ganhar uma nova injeção de ânimo, que revigora a minha crença nessas palavras”, disse o deputado.

O parlamentar é o representante de Colorado e entre 2017 e 2020, mais de R$ 11,5 milhões foram destinados à cidade para obras e projetos, além dos investimentos em educação. Já em 2020, são mais de R$ 5 milhões aplicados, em obras que ainda estão em andamento.

“O Romanelli é um deputado municipalista, que tem uma história com Colorado. Trabalha os quatro anos de mandato para que a cidade receba os investimentos do Estado e seja atendida pelos programas de Governo. Merece esse reconhecimento”, destaca o presidente da Câmara Municipal, vereador Chico Benzedor.

Parceria – Para o vereador Bruno Viotto, as obras garantem ampliação do atendimento à saúde, segurança no trânsito e investimentos em infraestrutura, dentre outras prioridades do município. “Apresentamos as demandas ao deputado, que junto com a sua equipe, em Curitiba, busca os recursos. O resultado está aí. Colorado é um parque de obras públicas, com investimentos em todos os setores e em todos os bairros”, destaca.

Dentre as obras em andamento está a construção do Centro de Tratamento do Espectro Autismo (R$ 700 mil) e o Cras (centro de referência da assistência social) que está sendo ampliado (R$ 330 mil). Outros R$ 3,6 milhões são aplicados em pavimentação asfáltica.

Há ainda um acordo para construção de uma mini arena, no valor de R$ 370 mil e outros R$ 160 mil na sinalização de trânsito. Romanelli garantiu ainda, este ano, três veículos para o Programa Saúde da Família, no valor de R$ 105 mil e mais R$ 35 mil para a implantação de um parque adaptado.

Obras —( O vereador Rubens Bispo aponta uma evolução gradativa na conquista de recursos para Colorado. “Da pavimentação asfáltica à castração de animais e instalação de academias ao ar livre, o deputado Romanelli tem atendido grande parte dos nossos pedidos, que vão ao encontro das necessidades da população. Mais que merecido esse reconhecimento a quem, junto com cada vereador e com o prefeito Marcos Melo, trabalha para melhorar a qualidade de vida das pessoas de Colorado”, disse.

O prefeito Marcos Mello (DEM) também enfatiza o trabalho realizado pelo deputado Romanelli. “Mais que um deputado, é um amigo de Colorado e, agora, nosso cidadão”, resume.

Dentre os investimentos estão pavimentação asfáltica (R$ 6,8 milhões), dois caminhões, pá carregadeira e rolo compressor (R$ 1,2 milhão), reforma do prédio do Cisvap (R$ 815.328,24), implantação de estação elevatória de esgoto (R$ 500 mil), barracão industrial (R$ 530 mil), arena esportiva (R$ 370 mil), praça com pista de skate (R$ 335 mil) e de quadra coberta na escola Paulo Freire (R$ 332 mil).

E ainda uma ambulância e uma van para a Saúde (R$ 340 mil), um caminhão compactador de lixo (R$ 150 mil), um veículo utilitário (R$ 91 mil) e uma viatura para a Polícia Militar (R$ 83 mil), além do mais R$ 50 mil par ao programa Castrapet e implantação de academia ao ar livre.

“Tenham todos a certeza de que este honroso título reforça ainda mais os meus laços com a cidade que sempre me acolheu tão bem. Não há palavra melhor para expressar a minha gratidão por esta homenagem do que obrigado! Contem sempre com este cidadão de Colorado”, sublinhou o Primeiro secretário da Assembleia Legislativa.