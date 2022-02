Deputado federal Rubens Bueno condena invasão russa

Crise na Ucrânia: Brasil não pode fazer vista grossa para megalomania de Putin

O vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, deputado federal Rubens Bueno (foto), afirmou nesta sexta-feira que o Brasil precisa condenar de forma veemente a invasão da Rússia ao território ucraniano.

“O Brasil não pode fazer vista grossa para megalomania do presidente da Rússia Vladimir Putin(foto abaixo). Ele invadiu um país soberano e está colocando em risco toda estabilidade mundial. Não adianta nessa hora fazer apenas discurso de candidata a miss pregando a paz mundial. Todas as nações precisam condenar esse ato de guerra e intensificar as sanções contra a Rússia nesse primeiro momento. A história nos mostra que deixar uma situação dessas sem resposta pode ter consequências catastróficas”, afirmou Rubens Bueno.

Rubens Bueno destacou que o respeito a soberania e a autodeterminação dos povos é princípio basilar de nossa democracia e também está previsto em nossa Constituição. Ele ressaltou ainda que a visita do presidente Jair Bolsonaro a Rússia em plena crise envolvendo a Ucrânia foi, no mínimo, uma irresponsabilidade.

“Além de não trazer qualquer benefício econômico para o Brasil, deu a Vladimir Putin discurso para afirmar, na ocasião, que estava agindo dentro da normalidade. Agora, estamos assistindo uma violação a soberania da Ucrânia e mortes da população civil. A posição vacilante do Brasil perante a Rússia, e é bom que se diga, também aconteceu em 2014, no governo de Dilma Rousseff, quando a Rússia também invadiu a invasão da Ucrânia”, disse Rubens Bueno.

Para o deputado, esse conflito fará ainda disparar o preço do petróleo, provocando uma inflação ainda maior em nosso país que já convive com o descontrole dos preços e uma situação social extremamente grave por falta de políticas eficazes desse governo.