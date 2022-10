Deputada federal Luísa Canziani revela em quem votou

Já tinha sido reeleita como a mais jovem congressista brasileira

A deputada federal Luísa Canziani (PSD) compareceu na manhã deste domingo, dia 30, para votar no segundo turno das eleições presidenciais, na Unopar Catuaí, em Londrina.

A parlamentar, que foi reeleita nas eleições do último dia dois de outubro, é a deputada federal mais jovem do País(26 anos).

E também será a mais nova da próxima legislatura em 1º de fevereiro de 2023, no dia de início da posse no Congresso Nacional, que terminará em 31 de janeiro de 2027.

Ela votou na zona 146, seção 190, e revelou ter escolhido Jair Bolsonaro para presidência.