Debates sobre pedágio e pandemia movimentam Alep

Parlamento paranaense é exemplo para todo país

Debates sobre os desdobramentos do combate à pandemia da Covid-19 e sobre o novo modelo de contrato dos pedágios em todo o estado marcam esta semana de trabalho que antecede o feriado de Páscoa na Assembleia Legislativa.

Estão também marcados encontros para discutir temas relacionados à habitação, à educação e à segurança do trabalho, além da realização das reuniões das Comissões temáticas da Casa e sessões plenárias.

Os eventos, conforme determina os protocolos sanitários oficiais de distanciamento social, serão todos realizados de maneira remota, por meio da ferramenta Zoom. Além disso, todas as sessões, audiências e reuniões serão transmitidos pela TV Assembleia, site e pelas redes sociais da Assembleia.

Covid-19 – Na segunda-feira (29), a Frente Parlamentar do Coronavírus, coordenada pelo deputado Michele Caputo (PSDB), realizou, a partir das 9 horas, sua 16ª reunião, que contou com a participação de representantes do Poder Executivo que falaram sobre os últimos acontecimentos relacionados à compra de vacinas e sobre o Consórcio Paraná Saúde.

Ainda na pauta do encontro estiveram temas como o desenvolvimento de um imunizante desenvolvido pela Universidade Federal do Paraná, a situação dos hospitais psiquiátricos ao longo da pandemia e a questão do estoque de oxigênio em todo o estado.

Pedágio – Já na quinta-feira (1º), véspera de feriado, às 9 horas, a Frente Parlamentar Sobre o Pedágio promove audiência pública remota em Paranavaí. O encontro reunirá entidades representativas e autoridades locais da região para dialogar sobre o encerramento dos atuais contratos de pedágio e a nova licitação para concessão das rodovias paranaenses. “O objetivo é ouvir as expectativas da sociedade sobre o modelo que vai ser adotado para o pedágio pelos próximos 30 anos no Paraná e apresentar essas demandas à ANTT”, destaca o coordenador da Frente Parlamentar, deputado Arilson Chiorato (PT).

Educação e Habitação – O deputado Goura (PDT) é o proponente de duas audiências públicas ao longo dessa semana. Na segunda-feira (29), logo após a sessão plenária remota, será realizada uma aula publica com o tema “Curitiba e as Políticas de Habitação de Interesse Social e Direito à Moradia”. No dia seguinte, na terça-feira (30), a partir das 10 horas, o assunto será a Lei da Universalização das Bibliotecas Escolares (Lei Federal nº 12.244/2010). Essa legislação determina que todas as instituições de ensino do país, públicas e privadas, deverão contar com acervo mínimo de um título para cada aluno matriculado.

Segurança do Trabalho – Na quarta-feira (31), por proposição do deputado Arilson Chiorato (PT), ocorre, a partir das 9h30, a audiência pública “A saúde e Segurança dos Trabalhadores do Setor Frigorífico em discussão – Revisão da NR 36”. A NR 36, assim como outras normas, tem o objetivo de garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores, bem como a proteção do meio ambiente. Desde o ano passado, porém, as normas passam por revisão no Governo Federal.

Por fim, na quinta-feira (1º), o deputado Professor Lemos é proponente da audiência pública que vai debater a falta de acesso à energia elétrica em ocupações urbanas e rurais. O encontro terá início às 14 horas.