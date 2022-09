Crescimento de Paulo Martins chama atenção em nova pesquisa eleitoral

Candidato do presidente Bolsonaro e do governador Ratinho foi o que mais cresceu

O deputado federal Paulo Eduardo Martins (PL-PR), foi o grande destaque do levantamento do Instituto Paraná Pesquisas para a corrida ao Senado, divulgado nesta terça-feira, dia seis. Se comparado a levantamentos feitos anteriormente por outros institutos, o candidato do presidente Jair Bolsonaro (PL) e do governador Carlos Massa Ratinho Junior(PSD) foi o que mais cresceu.

Segundo a sondagem, feita entre os dias 31/08 e 5/09, Martins tem 11,4% das intenções de voto. Levando-se em conta que no levantamento do Ipec, divulgado em 23 de agosto, Martins alcançava 4%, foi uma crescimento meteórico.

“Obviamente, são institutos diferentes, cada um com sua metodologia, então, não é uma comparação ideal. Mas nos dá uma ideia de que o meu nome, de fato, está crescendo, porque isso não dá mais para negar”. declara Paulo Eduardo Martins.

O levantamento do Paraná Pesquisas coincidiu com a vinda do presidente Jair Bolsonaro ao Paraná. Na última quarta-feira (31), ele fez campanha em Curitiba e pediu votos para Paulo Eduardo Martins, que foi na garupa de sua moto durante o trajeto entre o aeroporto Afonso Pena e a Boca Maldita, onde aconteceu um comício. Na ocasião, Bolsonaro reforçou quem é o seu escolhido na disputa para o Senado: “O Paulo Eduardo Martins, um grande nome para nos representar naquela casa”.

O candidato mostra confiança. “Com o início da propaganda eleitoral e da campanha efetiva, as pessoas já se deram conta de que eu sou o candidato do presidente e que o governador está comigo. E aí, fica mais claro, quem é quem nessa disputa”.

No levantamento espontâneo, onde os eleitores não recebem os nomes dos candidatos, o percentual de gente que não sabe em quem votar ou não respondeu, chega a 68,1%. “Isso nós dá a certeza de que não há nada decidido. O Senado precisa de força, de mudança, não dá pra ficar inerte.”, declara Martins.

Paulo Eduardo Martins foi o responsável pelo fim do imposto sindical obrigatório. Também é o autor da chamada PEC Suprema, que implica em mudanças no STF. É favorável às privatizações, austeridade fiscal , agronegócio e reformas estruturantes. “Estou alinhado com o presidente Bolsonaro na defesa da vida, da família, da pátria e da liberdade. É disso que o Paraná e o Brasil precisam no Senado”, conclui o candidato.

***IPEC: Levantamento ouviu 1.200 pessoas entre os dias 19 e 21 de agosto e tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais e para menos . O nível de confiança, de 95%. Registro: PR‐07859/2022.

***Paraná Pesquisas: O levantamento foi realizado entre os dias 31 de agosto e 05 de setembro, em 62 cidades do Paraná, com 1.410 entrevistados com 16 anos ou mais. O nível de confiabilidade é de 95% e a margem de erro estimada é de 2,7 pontos percentuais. Registro PR-09990/2022.