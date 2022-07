Cornélio Procópio já é uma cidade inclusiva, ressalta Romanelli

Evidenciado em ranking de revista semanal

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) destacou nesta sexta-feira, 15, o trabalho da prefeitura que alçou Cornélio Procópio ao 32º. lugar no ranking da revista IstoÉ sobre as melhores cidades do Brasil.

“É um reconhecimento com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que são critérios criados pela ONU”, disse Romanelli ao jornalista Gildo Alves da Rádio FM 104. O prefeito Amin Hannouche (PSD) e a deputada federal Luísa Canziani (PSD) acompanharam a entrevista.

“A cidade sustentável é a que dá qualidade de vida para a população. Cornélio ficou numa posição de destaque o que para nós é uma grande honra. Avançamos muitos em diversos indicadores”, observou Romanelli, pontuando avanços que Cornélio Procópio vem alcançando em diversos setores são fruto da união da sociedade e do bom planejamento da gestão municipal.

“A boa colocação no ranking das cidades é fruto de um trabalho muito forte, da administração do município, da sociedade civil organizada, do setor produtivo, da população e das instituições de ensino. Estamos no caminho das cidades inclusivas, que é aquela em que todos têm direito a viver bem. Um local que seja sustentável e justo com seus moradores”.

O levantamento da Austin Rating avalia três categorias: municípios de grande, médio e pequeno porte. Dentre as cidades de até 180 mil habitantes, Cornélio Procópio ocupa a 32ª posição.

O prefeito Amin José Hannouche (PSD) destacou a importância que Cornélio Procópio alcançou no contexto estadual, o que foi evidenciado no ranking. “Ter esse reconhecimento em nível nacional é muito satisfatório. É também um reconhecimento do trabalho que realizamos”, afirma.