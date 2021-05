Convênio garante água na Platina

Prefeito Zezão Coelho afirma que outros investimentos do Estado já foram realizados

Convênio assinado entre a Sanepar e a prefeitura de Santo Antônio da Platina, vai garantir abastecimento de água potável a moradores da Estrada da Pedra Branca e Limeira, no Povoado da Platina. O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), o prefeito Professor Zezão Coelho (Pode) e representantes da Sanepar assinaram termo aditivo nesta sexta-feira, 14, para o início da obra que vai atender 25 famílias.

Romanelli adianta que o convênio prevê ainda a implantação de 3,2 mil metros de rede de água. “Serão investidos mais de R$ 80 mil, numa parceria entre a Sanepar e a prefeitura para que essas famílias recebam água tratada em casa. Esse investimento garante mais saúde e qualidade de vida a 25 famílias platinenses”, disse.

O prefeito Zezão Coelho afirma que outros investimentos do Estado já foram realizados que atendem o Povoado da Platina. “Depois de muitos anos, a rodovia que dá acesso ao povoado foi finalmente recuperada e agora, além de água de qualidade, as famílias têm mais segurança para trafegar do bairro ao centro de Santo Antônio da Platina”.

O vereador Luciano Vermelho não pode comparecer na cerimônia, mas é parte importante do atendimento dessa demanda.