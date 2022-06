Convenção estadual do PP será no dia 23

Reunirá forças de todo o Paraná em Londrina

O Progressistas marcou a convenção partidária para o dia 23 de julho às 9 horas em Londrina. O anúncio foi feito pela presidente estadual da legenda, deputada Maria Victoria, nesta quinta-feira (30).

Segundo Maria Victória, a escolha da cidade de Londrina prestigia a administração inovadora e eficiente do prefeito Marcelo Belinati (os dois na foto). Com aprovação superior a 80 %, Marcelo é o prefeito mais bem avaliado entre as grandes cidades do país.

FORÇA ESTADUAL – A convenção vai reunir os seis deputados estaduais, os seis deputados federais, 22 prefeitos, 33 vice-prefeitos e mais de 300 vereadores de todas as regiões do Estado.

“Temos presença ativa em mais de 90 % dos municípios paranaenses. Em 2021 filiamos mais de 2 mil pessoas, sendo que 1 mil são mulheres. Realizamos uma série de eventos de capacitação e treinamento para preparar os nossos pré-candidatos. O PP hoje é uma das principais forças políticas do Paraná”, afirmou Maria Victoria.

Além disso, a legenda conta com os movimentos Juventude Progressistas, Mulheres Progressistas, Progressista Afro, Progressistas Acessibilidade, Progressistas LGBT+ e Progressistas Afro e Progresssistas Pet.